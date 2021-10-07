今年台中購物節市府推出超過3億元現金獎項、超過6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，邀請全國民眾來台中，拿振興券消費，抽現金、抽好宅！（陳世宗攝）

今年台中購物節市府推出超過3億元現金獎項、超過6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，邀請全國民眾來台中，拿振興券消費，抽現金、抽好宅！（陳世宗攝）

受疫情影響，原定7月辦理的台中購物節，在雙十國慶當天登場，展開為期60天的熱鬧活動！為搭配中央振興券發放，今年的台中購物節也由市府推出超過3億元現金獎項、超過6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，大手筆加碼，邀請全國民眾來臺中，拿振興券消費，抽現金、抽好宅！

9月中旬曝光的台中購物節宣傳中，找來了謝金燕代言，以諧音「現金燕」，搭配發現金的盧秀燕，一搭一唱打響今年臺中購物節的聲量，而在振興券加碼＆臺中購物節活動起跑前夕，今天再公布第二波宣傳，找來了今年奧運首位奪牌的柔道選手楊勇緯，邀請全國民眾到台中消費抽大獎。

市長盧秀燕說，為爭取全國民眾拿振興券到台中購物抽大獎，市府絞盡腦汁想創意找點子，誠心邀請長得帥、人氣旺的台中之光-楊勇緯拍廣告，呼籲全國民眾在10月10日到12月9日購物節期間，拿振興券到臺中消費抽大獎。雖然楊勇緯一直在國家運動訓練中心訓練中，仍相當有義氣的在中秋節前夕擠出時間拍攝，他是個很可愛的大男孩，跟他互動真的很有趣。也希望在這支廣告釋出後，能引起另一波的討論熱潮，讓台中購物節一起跑就造成轟動。

盧秀燕表示，感謝議會大力支持，3.5億元的振興加碼方案於昨天終於順利通過，市府也遵照議會的建議，增加市民專屬抽獎項(週週抽2組十萬元現金，月月抽1組百萬元現金)，台中購物節歡迎全國民眾到台中消費，中市民更要拿振興券換現金。

經發局指出，從10月10日起至12月9日，為期2個月的台中購物節活動，今年優惠店家融合實體店家與線上及電視、電商購物平臺，提供多元性的消費方式，更與台北富邦銀行合作「消費金額FUN大5倍加碼抽獎機會」。

北富銀表示，自10月10日至12月9日，民眾在台中市內店家消費並下載「台中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以3倍計算，意即只要消費167元就能獲得一組抽獎序號；如果到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更直接以5倍計算，大幅提高中獎機會，讓你聰明消費、財運翻倍！

9月26日暖身早鳥活動起跑後，台中購物節APP的下載次數就創下41萬次的新高紀錄，而優惠店家的數量也不斷攀升，今日記者會再露出第二位購物節代言人-楊勇緯，宣傳影片同步露出，期望再次創造話題延燒，吸引更多人關注臺中購物節活動，為疫情時代全力拚經濟。