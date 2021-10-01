埔里鎮長廖志城，歡迎大家到埔里體驗山城美麗風情。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮公所因應五倍券發行，與國立暨南大學、地方產業共同研擬「埔里振興購─百萬大獎等你抽」活動，消費滿100元就可以用行動裝置手機或平板，掃描1次QRCode，就有機會抽中價值百萬元的電動車等大獎。

台灣之心埔里鎮觀光資源豐富，過去到訪遊客絡繹不絕，但因新冠肺炎疫情影響，商家門可羅雀，頓時失去生機。

埔里鎮長廖志城表示，近期因應五倍券發行，且疫情趨於和緩，因此推出「埔里振興購─百萬大獎等你抽」活動，抽獎系統由國立暨南大學資管系協助設計，結合數位轉型的構想，鼓勵店家線上綁定權限，並發行數位QRCode，遊客消費滿100元不論是現金或五倍券，就可以用手機或平板掃描1次QRCode，消費愈多抽獎次數愈多，中獎機率也愈高。

埔里振興購最大獎，包括價值百萬以上的電動車2輛，及20輛Gogoro電動機車，希望透過振興活動，吸引民眾相約到埔里旅遊、體驗民宿、住飯店，品嘗小吃、逛景點、賞花卉，帶動商機也讓埔里鎮恢復榮景與活力。

「埔里振興購─百萬大獎等你抽」活動，結合旅遊行銷，活潑的埔里吉祥物「噗哩」，也將為經濟振興代言，歡迎全國各地的民眾，到埔里體驗山城風情。

「埔里振興購─百萬大獎等你抽」活動期間，從今年10月7日至明年1月3日，將分兩階段抽獎，第1次抽獎在今年12月1日，將抽出10輛Gogoro電動機車等獎項；明年1月7日進行第2次抽獎，抽出2輛電動車及10輛Gogoro電動機車等大獎。