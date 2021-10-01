隨著國內疫情漸趨穩定、防疫措施逐步鬆綁，晶華(2707)旗下台北晶華酒店整體餐飲業務明顯回溫，董事總經理吳偉正表示，目前已恢復至疫情前的8成，若後續容載限制可再進一步鬆綁，預期整體餐飲業務營收可望逐步恢復過往水準。

同時，因應疫情鬆綁後遞延的婚宴需求逐步恢復，為在防疫措施下滿足新人宴客需求，晶華宣布攜手CHIN CHIN婚顧、陽明山秘境美景餐廳Wonder.land仙境等相關品牌，推出2款戶外婚宴專案，在疫情下搶攻類出國戶外婚禮商機，衝刺占宴會業務7成的婚宴需求商機。

吳偉正表示，包括宴會業務、外帶外送在內，整體餐飲業務貢獻營收達65～70％，而婚宴又占宴會營收近70％。在疫情三級警戒下，婚宴訂單雖有取消狀況，但大多是往後遞延，多數新人普遍遲至舉辦前2周，才決定是否舉辦與否。

隨著疫情警戒降級、餐飲內用在降載狀況下解禁，吳偉正表示，台北晶華整體餐飲業務明顯回溫，目前已恢復至疫情前的8成。外帶外送業務6～8月業績表現超乎預期，未來將繼續發展。住房業務仍相對辛苦，雖然假日平均住房率最高可達8成，但平日僅有2成水準。

而疫情趨緩也使先前遞延的婚宴需求逐步恢復，吳偉正表示，以場次而言約是過往的7成，但因室內同一場地容載80人限制，單場桌數較過往大減，導致整體婚宴營收年減逾5成。第四季婚宴訂單場次大致持平，但許多新人為因應較多的宴客人數需求，必須分場舉辦。

對此，晶華看準分場宴會需求，以及明年已有幾百場預訂場次，攜手陽明山美景餐廳「Wonder.land」及CHIN CHIN婚顧等相關品牌，以「仙境花園」主題推出「晶華仙境戶外婚禮」及「光．森婚禮」2款專案，在疫情下力搏類出國戶外婚禮商機。

吳偉正表示，婚宴業務不排斥再與具特殊景觀的館外婚宴場地合作，有助於增加中南部民眾北上住宿契機，對台北晶華的住房業務亦有幫助。台北晶華目前住客8成來自雙北，平日仍有企業相關需求，優惠方案內容將針對住客需求，強化館內餐飲等設施活動提供。