醫師蘇偉碩去年多次公開反對萊豬進口，警方去年12月要求他到案說明，時隔8個多月，就在他「公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後」，於4日上午收到高雄地檢署傳票，通知於9月22日到案說明。對此，台北市議員羅智強24小時在臉書兩度發文力挺蘇偉碩，直言「對於秋後算帳，民進黨一直是一個很有耐心的政黨」。

蘇偉碩昨日在臉書表示，「一直等不到的傳票，終於在臉書上公開呼籲蔡英文總統為博士論文案考慮自行辭職後，出現了！」

對於有人問說「為什麼衛福部要告蘇偉碩醫師違反食品安全衛生管理法？」他解釋，因去年自己曾在立法院公聽會舉出許多醫學論文，證明開放萊豬進口會危害國民健康，甚至有動物實驗發現安非它命、搖頭丸MDMA等毒品和萊克多巴胺，都會對一種腦部的接收器產生活性（毒性），但對於人體的影響還沒有確定。後來政府委任的學者發現其中有一篇論文的數據錯誤，側翼就開始攻擊蘇偉碩醫師造謠，然後他就被告發違反食品安全衛生管理法第46條之一，最高可處三年以下有期徒刑。

反萊豬醫師蘇偉碩。圖為蘇偉碩「大眾葬‧行動文化祭」活動照。（本報資料照片）

對此，羅智強昨透過臉書力挺蘇偉碩，痛批不顧民眾健康的政府，去告為民守護食安的醫師，真是豈有此理！也佩服蘇偉碩不屈服、不退縮的好氣魄，呼籲大家12月18日用公投，把蔡英文和陳時中開放萊豬進口的行政命令三振出局。

羅智強今再對此事發文表示，對於秋後算帳，民進黨一直是一個很有耐心的政黨，不管是蘇偉碩，或是皇家牛肉麵，不要以為年初民進黨清算踢鐵板就放棄了，民進黨只是留到「秋後問斬」，等大家注意力消散之後再回頭清算，追殺的反彈力道會比較小。

羅智強指出，封建時代，有把犯人留到秋後問斬的習慣，現在民進黨也不遑多讓，把戰犯留著慢慢凌遲、清算鬥爭、秋後再斬，這才是最有威嚇力的「殺雞儆猴」，而這正是民進黨式「秋決」的恐怖之處。