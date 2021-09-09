新竹市長林智堅提出「大新竹」縣市合併議題，遭外界質疑在為下一次選舉鋪路，國民黨祕書長李乾龍認為，事涉縣市資源分配、區域發展及國土規劃，茲事體大，務必廣徵民意、慎重討論、妥善評估，反對民進黨為了一人或一黨之私，草率推動、勿促上路。

李乾龍表示，國民黨將由政策會、智庫及立院黨團成立專案小組，並邀專家學者，結合立委、縣市長、議會、鄉鎮市長及代表會一起討論，從民意及地方需求出發，充分討論，訂定有利地方及國家永續發展的行政區劃。

李乾龍指出，民進黨若要證明此議並非為一人、一黨之私，不是為了林智堅參選2022大新竹市長而量身打造，民進黨必做到兩點，才能說服國人及在野黨，在此時此刻拋出倡議的初衷是否良善。

李乾龍說，首先，「竹竹合併」引發的議題，除了涉及地制法，也涉及財劃法，民進黨政府若真正重視行政區劃分，應該立即著手修正財劃法，列入優先法案，勿再持續阻擋、拖延；其次，林智堅宣布不參選2022大新竹市長。

李乾龍強調，若民進黨做不到這兩點，在野黨必須更加謹慎評估，有無必要隨之起舞、配合民進黨「假公濟私」之舉。