受惠旺季需求增溫，品牌廠華碩（2357）在PC業務持續暢旺、顯卡出貨回溫加持下，8月營收表現再較7月彈升逾兩成、並年增逾5％，衝上歷年同期新高。

其中，集團單月合併營收達454.68億元，品牌合併營收為424.56億元；累計合併營收則分別達3272.84億元及3052.19億元，年增幅皆逾三成，續站2008年以來同期高點。

華碩持續看好後市營運，預期隨旺季需求增溫、Windows 11筆電新品上市，及供應鏈產出增加等利多帶動下，將推升9月及後續月份營收持續成長。