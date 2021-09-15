傳統旺季來臨，且新手機LCP及TWS耳機軟板開始出貨，PCB軟板廠台郡(6269)8月合併營收30.65億元，為今年以來單月新高，台郡財務長熊雅士表示，第3季生產產值將突破100億元水準，美系外資看好台郡在蘋果軟板供應商地位，給予「建議買進」評等，目標價175元。

蘋果iPhone 13等新產品正式亮相，台郡受惠於iPhone 13 LCP天線及穿戴產品TWS耳機軟板開始拉貨，營收快速攀升，8月合併營收為30.65億元，月增10.05%，年增20.42%，為今年單月新高，累計前8月合併營收為200.32億元，年增24.11%。

台郡預估，今年第3季整體生產產值將破100億元，由於新手機LCP天線毛利率比一般產品佳，如果量如客戶預期不錯的話，對第3季毛利率是正面，第4季亦有機會比第3季好。

由於新增TWS耳機軟板天線及美系主要客戶新系列手機LCP高頻天線模組出貨，台郡預估，2021年天線模組占全年營收比重將提高到25%。

在非手機產品部分，台郡應用於平板及NB的軟板及MPI軟板天線在客戶端採購片數數量及市占率有明顯增加，也是挹注今年下半年營收重要動能。

台郡上半年實際資本支出達41.5億元，超越2020年全年，預估2021年下半年還有30億元資本支出，全年資本支出將達70億元以上；熊雅士表示，今年資本支出70%使用於兩岸購置設備的擴充產能案，後續台郡也還會有配合客戶發展模組化產品的新投資計畫提出。

美系外資最新報告指出，台郡7月及8月合併營收58.5億元，達到我們之前預估第3季合併營收的54%到58%，低於預期主要是因8月到9月物流中斷，因此我們將第3季合併營收預估降低約10%，並預期部分出貨將遞延至第4季，儘管營收低於預期，但LCP增長令人滿意，第3季毛利率可以維持在20%；我們相信，至2022年，台郡將可拿下更多LCP片數，更高的ASP和利潤率，進而幫助公司毛利率增加2個百分點到3個百分點，我們預期，台郡2021年/2022年每股盈餘將達9.6元/14.8元，給予「建議買進」評等，目標價175元。