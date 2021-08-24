市議員陳淑華要求中捷全面總體檢究竟還有多少「未爆彈」，確保中捷行車沒有安全疑慮。(陳世宗攝)

台中捷運綠線21日於高鐵台中站二月台發生列車煞車異常無法行駛事件，今天於市議會交通地政委員會由總經理莊明聰提出專案報告，強調因駐車煞車電磁閥線圈，因其阻抗過低致上游電源斷路器保護跳脫，造成駐車煞車無法釋放列車無法啟動。市議員陳淑華等要求中捷全面總體檢究竟還有多少「未爆彈」，確保中捷行車沒有安全疑慮。

莊明聰指出，中捷公司對於8月21日上午7時49分於高鐵台中站二月台發生列車煞車異常無法行駛事件，最大延誤時間為44分43秒，系統降級運轉時間為1小時35分，造成部分旅客行程受影響深表歉意。本次事件係屬單一組件個案偶發性故障，因台中綠線屬自動無人駕駛系統，電聯車設計具失效趨向安全保護機制(Fail to safe)。

莊明聰說，當駐車煞車無法釋放時，列車保護機制作動，需俟維修人員到場處裡，此為安全設計理念。經由此次經驗，該公司對於事故處理、列車調度及搶修處理時效將再精進檢討，降低相同元件故障機率，以提供安全可靠之運輸服務。

市議員謝明源、陳淑華、何文海、施志昌、陳政顯及李榮鴻、楊正中等，針對中捷接連發生故障提出強烈質疑。

陳淑華等認為，定期檢修、保養都是為要在平常發現列車異常、減少臨時故障，來確保乘客安全，結果中捷兩次故障斷軸及煞車電磁閥都是未列冊需要檢修的項目、零件，偏偏兩次故障都不是列在例行檢修的項目！顯見中捷例行檢修都是虛設、失靈！凸顯整個綠線列車的零件製造品質是否有瑕疵？車輛組裝有疑慮？才導致兩次嚴重故障的發生。

謝明源等指出，中捷難保下次嚴重故障又出現在不需要檢修保養的零組件上，故障總發生在意料之外？中捷無法掌握列車營運、無法確保乘客安全！最令人質疑的是，這二次故障事故，都是被認為不會損壞的零組件卻壞掉了，是什麼原因造成？

陳淑華強調，今天的報告還是沒有說明故障的原因，她要求中捷要盡速釐清故障原因，並全面總體檢中捷還有多少「未爆彈」確保中捷行車沒有安全疑慮。