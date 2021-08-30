台中捷運通車以來，推出捷粉優惠不如其他縣市，台中市議員陳世凱、林德宇30市政總質詢時，質詢中就台中捷運通車以來推出捷粉優惠不如其他縣市並呼籲推出定期票等議題進行質詢。中捷董事長林志盈說，初期以15％為目標，未來希望至少達到20％，但優惠方案不如推出相同方案的台北市，且未推出定期票方案，這對於運量提升恐毫無幫助。

陳世凱指出，台中捷運自通車以來運量不斷下降，遇到疫情更雪上加霜，日前推出捷粉優惠期許提升運量。

陳世凱說，以桃園捷運而言，推出的30天方案是直接以票價七折計價，而另一團體限定方案更是直接打了五折。台北捷運更推出了1280可當月不限次搭乘數捷運、公車甚至騎乘i-bike的定期票方案。

陳世凱表示，台中捷運曾表示須等到運量成熟後才推出定期票優惠等相關方案，但正確的是要推出優惠方案後吸引民眾搭乘甚至養成搭乘習慣後才能使搭乘率提升，陳世凱要求台中捷運公司研擬相關方案來提升搭乘率。

陳世凱說，或許現在還在疫情期間，避免群聚減少風險是必要的，但台中捷運公司應預先做好準備，待將來疫情穩定後，可以馬上推出相關方案，吸引民眾搭乘。