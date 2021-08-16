孫協志（右）和夏宇童放閃「磨鼻子」。（民視提供）

《綜藝大集合》視訊連線楊勇緯。（民視提供）

孫協志和王仁甫在主持新節目《明星許願池》中，不計形象「男扮女裝」，孫協志飾演全天下最難搞的婆婆，與王仁甫腿開開熱舞，尤其王仁甫長裙拉到大腿讓「毛腿大開」，搞笑功力一流，孫協志更與夏宇童大方放閃「磨鼻子」，粉紅泡泡滿天飛，助攻該節目收視居同時段第一，總收視人口92.7萬人，最高1分鐘收視高達2.8。

而「綜藝天王」胡瓜搭檔女神白家綺主持的《台灣那麼旺》於7日播出新集數，也秒登收視霸主，大開紅盤穩坐同時段第一名，14日播出更達到3.05，總收視人口達到146.4萬人，最高收視3.6落在林俊逸與陳大天使出全力搞笑模仿費玉清，評審黃大煒、過關衛冕者小歌手《同學會合作賽》回節目幫唱以及《全能藝人合作賽》歌手藝人們來助陣，全新元素注入改版受到觀眾喜愛。

另外，《綜藝大集合》由浩角翔起、小嫻、王瞳、賴慧如與籃籃合體挑大樑，節目視訊連線榮獲奧運銀牌的柔道男神楊勇緯，讓「楊太太」們齊聲尖叫，收視高達3.43，總收視人口174.6萬人，楊勇緯說：「曾經來節目2次記憶猶新，很感謝也很喜歡看節目」，全場藝人為楊勇緯接下來的賽事加油，胡瓜以及主持群長年耕耘台灣各地，讓許多默默無聞的運動選手在節目上大展身手，贈送幸福獎金鼓勵他們。