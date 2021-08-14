「豆花妹」蔡黃汝展現超強臂力，拖行許孟哲。（中視提供

孫協志（左）玩遊戲被針對想飆髒話，一旁許孟哲趕緊安撫。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》明天(15日)播出全新外景集數，製作單位不光玩心理戰，還設定各種稀奇古怪又累人的關卡。其中一關要女藝人拋開偶包，1分鐘內親腳最多次數者就能獲勝，「豆花妹」蔡黃汝動作靈活抬腳猛親，滑稽動作讓孫協志笑說：「沒想到吧，我們停工2個多月的第一個遊戲就叫你親腳趾。」

好勝心強的蔡黃汝，玩起遊戲總是不顧形象力拚到底，有「飢餓比特花」之稱，她日前又在節目裡展現超強怪力。有一關許孟哲為了贏，本想和阿龐聯手出奧步，結果竟反被蔡黃汝拉在草地上拖行，這讓許孟哲不停哀嚎：「我背要燃燒了啦！」

爾虞我詐的心機賽制，加上各種磨人關卡，讓原本開心錄外景的孫協志都差點動怒飆髒話，原因竟是玩「男女合作比一比」時，畫畫猜題算是孫協志的強項，但製作單位卻「故意」在棒次的安排上，必須是聽英文畫出答案，這讓英文不在行的孫協志提出抗議：「你們好針對(我)！」《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點中天娛樂台也有播出