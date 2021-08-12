第32屆全國客家文化夏令營、客家文化研習營暨親子營，今年首次移師南投縣，12日在泰雅渡假村揭開序幕；副縣長陳正昇表示，客家文化已在南投扎根，更全力發展客庄觀光產業，歡迎參加研習的大小朋友，盡情體驗客家文化之美。

客家文化令營由南投客家協會，表演打竹板說唱藝術揭開序幕，包括客委會副主委鍾孔炤、國姓鄉長丘埔生、立委羅美玲、客家雜誌社長林光華、文化局長林榮森都出席。

姊妹檔學員葉秀玉及葉玉嬌，已連續參加長達28及18年，榮獲長勤獎；葉秀玉說，先祖世居桃園平鎮，父親早年到彰化打拚定居溪州，後來她遠嫁新北市五股，有機會接觸客家母語文化，她和妹妹都樂此不疲，參加客家文化夏令營都像回娘家；由於夏令營舉辦的時間通常是颱風季，但她風雨無阻，甚至曾遇到公車、火車停駛，她還包計程車趕到會場，就是不願放棄每一次深度浸潤客家文化的機會。

這場客家文化年度盛會，南投縣政府積極輔導，嚴格遵守中央防疫規定，2班文化研習營及1班親子營，單一教室人數分別限定45人及40人，落實戶外聚會人數不逾百人的要求。

為期3天的客家文化令營，課程豐富多元，包括談客語文藝創作、國姓客家人文風土民情、客家傳說故事、客家文化之旅─糯米橋、國姓老街、鄭成功石雕像、咖啡農場、養鹿人家、阿坤香茅工坊等，原住民與客家族群的關係、生活與文學、國姓人文產業、客家山歌、客家與原民共舞─泰雅文化之夜暨客家擂茶鄉親交流會、漢字語音之來龍去脈、巧手DIY花布筆袋客文風、鄉土采風戀戀南投哈客情、口語表達、口說藝術「諺語令仔增智慧」、鄉土采風─左搓右揉愛玉、山歌唱來鬧連連等。

客家文化夏令營邀請的講師，包括何石松、葉國居、林勤妹、陳勇仁、曾應鐘、何治郎、劉昌坤、徐松邑、呂金燕、邱從容、張義品、周德君、黃永達、范織坤、張瑜文、徐敏莉、吳錡宗、曾怡玲、王于郡、林彥妗、胡永鋒、劉政勳等。