民間團體發佈 「大眾葬-文化行動祭活動」時間、地點與文化行動展演 16:062021/08/17 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民間團體發布大眾葬-文化行動祭活動時間、地點與文化行動展演。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場書寫因新冠確診死亡的案號，念度亡者。（趙雙傑攝） 多個民間團體今日在自由廣場舉行「大眾葬-文化行動祭活動」記者會，活動召集人吳永毅表示將於28日在自由廣場有一連串活動，悼念新冠肺炎受難者，為染疫死亡去汙名和求真相，邀請社會大眾一同參加。 告密風興起 港國安熱線上月接獲逾三萬舉報破紀錄 台南市推特色便當開箱活動 曬便當照有機會獲獎 #行動 #活動 #民間團體 #大眾 #自由廣場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海峽青年觀點論壇 兩岸交流亟需走向網路時代 12:142021/08/17 兩岸 防疫不能多頭馬車 市議員要求建構全民防疫力 09:242021/08/17 生活 香港國安法陰影籠罩 台灣同運會以安全為由 退出明年香港「同樂運動會 」 11:072021/08/17 兩岸 香田國小野育營 學生搭棚野炊樣樣來 13:272021/08/17 寶島 淡水舊公所進駐運動場館惹議 財政局：盡力符合民眾期待 13:192021/08/17 生活 獨／《斯卡羅》大股頭傳病重 劇組集氣盼脫離險境 00:272021/08/17 娛樂 提升北市國際能見度與光榮感 白先勇獲台北文化獎 11:562021/08/17 寶島 北醫大全球防疫不缺席 啟動線上國際服務 15:032021/08/17 新消息 月老廟捐熱血 一條紅線打敗很多贈品 04:102021/08/17 地方新聞 疫情導致不能出國 北醫大社團啟動線上國際服務 13:542021/08/17 生活 解放軍東部戰區：多軍種在台島周邊海空域 實兵演練聯合火力突擊 12:142021/08/17 兩岸 生活熱門新聞 仍有402萬人非莫不打 陳時中揭下波莫德納施打對象 - 生活 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 - 生活 開學9大指引公布 家長不准進校、教職員7天篩一次 - 生活 聯亞淘汰原因曝光 食藥署公開中和抗體效價 - 生活 颱風將生成 台灣「這兩天最接近」 雨下特別大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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