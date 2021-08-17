現場書寫因新冠確診死亡的案號，念度亡者。（趙雙傑攝）
現場書寫因新冠確診死亡的案號，念度亡者。（趙雙傑攝）

多個民間團體今日在自由廣場舉行「大眾葬-文化行動祭活動」記者會，活動召集人吳永毅表示將於28日在自由廣場有一連串活動，悼念新冠肺炎受難者，為染疫死亡去汙名和求真相，邀請社會大眾一同參加。

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