受疫情影響帶動多元線上課程，桃園市教育局首度針對全桃園高中生，邀請10位外籍教師於線上辦理「高中雙語加速器」活動，從23日起至27日連續一周，每天有3場次，供全桃園的高中生免費參加。

教育局高中教育科長湯惠玲表示，疫情影響實體教學後，線上課程興起，先前國中小學校已有舉辦類似的活動，成效良好，為此趁開學前也針對高中生辦理相關活動，未來開學後也會規畫於假日辦理。

湯惠玲指出，23日至27日每天有3個時段、每場次60分鐘，分別為上午10點、下午1點及下午2點，課程內容包括「成為一位優秀演講家」、「我們眼中的世界」、「從遊戲演變中學英文」、「美國內戰與南北文化」等趣味課程。

而課程分為小班制的互動工作坊（Workshop）及演講式的大演講堂（Lecture）。湯惠玲說，互動工作坊著重讓學生可以與外師練習對話、有較多的互動機會，因此有上限人數12人的規定；大演講堂則多為外師講授，上限為100人，活動為免費課程，學生不必事先報名，可自由選擇有興趣的議題和外師進行互動。

教育局提醒，「高中雙語加速器」活動採用Google Meet軟體進行線上互動，建議欲參加的學生事先準備好相關設備，如手機或電腦、耳機、麥克風等設備。