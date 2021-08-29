由台中市政府運動局指導、台中市身心障礙體育總會主辦的特奧C級裁判檢定線上講習，獲熱烈回響，10月22至24日接力登場在身心障礙國民運動會舉行實作課，為不同崗位的裁判授課。運動局長李昱叡表示，市府持續推動身心障礙運動，感謝台中市各身心障礙體育運動團體及台中身障體總各委員會努力推展，嘉惠更多身心障礙朋友。

台中身障體總理事長兼市議員林孟令表示，特奧運動項目與一般競技運動的進行模式不同，參加者主要為智能障礙人士，為提升賽事舉辦公平性，這次裁判檢定講習授予各類運動知識，提升裁判及教練的專業性。

運動局表示，市長盧秀燕上任後，積極推廣台中體育運動發展，使運動風氣更加蓬勃，也持續培養身心障礙運動選手及人才，提升特奧運動人口及推動特奧運動。

此次線上課程包括「特奧羽球、特奧輪鞋、特奧滾球C級裁判檢定講習會」、「特奧籃球、特奧保齡球C級裁判檢定講習會」、「特奧羽球C級運動教練檢定講習會」。

台中市也將在明年舉辦全國身心障礙國民運動會，賽會訂於明年4月9日至12日，屆時來自全國各地的隊員及選手將齊聚一堂、互相交流，期望全國選手都能在賽場上表現自我，參與運動、促進健康。