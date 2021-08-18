嘉義市文化路電纜線地下化，天際線變清爽，重新鋪設路面，路面也煥然一新，並新畫設藍色「攤販整齊線」，市府表示，這條藍色標線清楚標示設攤時間、規範設攤位置，會輔導攤商勿越線。

嘉義市政府建設處副處長羅資政指出，文化路路面已重新鋪設完工，標線重新調整，已沒有快慢車道的分別，採用「混合車道」，新畫設藍色「攤販整齊線」，標示設攤時段時下午5時至隔天上午6時，設攤區位置與以前畫的白線區是一樣的。

羅資政說，藍色「攤販整齊線」是從中正路至民族路的文化路路段兩側都有畫，還有民族路至垂楊路段的文化路西側（文化公園對面），因為文化路夜市有地方的特色歷史緣由，會加強輔導攤商配合規範。

嘉義市文化路於今年6、7月疫情三級警戒期間，由自來水公司第五區管理處汰換老舊自來水管線，台電公司嘉義區營業處進行電纜線地下化工程，拔除電纜線後，還給大家清爽的天際線，8月16、17日市府委外包商重新鋪柏油路面，煥然一新。