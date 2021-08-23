中元拜拜別燙傷了！嘉義市1名15歲少年騎電動機車，返家途中行經大溪路，突然一陣風吹動鄰居拜「好兄弟」正在燃燒的金紙，火燙燙的金紙「吻」住他的脖子，他用手揮拍，結果手及脖子燒燙傷、起水泡，幸好送醫急救後暫無大礙。

這名少年於22日下午3時多騎電動機車經過大溪路，沿途家家戶戶正在中元普渡，拜拜、燒金紙，少年已經快到家了，卻忽然有一陣風將金爐內燃燒中的金紙吹起來，剛好有火燙燙的金紙就黏在少年右側脖子，少年隨手拍掉金紙，結果造成右側脖子起水泡，二度燙傷面積2％，左手指處一度燙傷面積1％。

少年快速騎車回家，塗抹白色燙傷藥膏，但傷處越來越疼痛，家人通報嘉義市消防局救護車趕到，救護人員立即用溼紗布覆蓋傷處，並送往嘉義基督教醫院診治，相關肇事原因由警方調查處理。

嘉義市消防局表示，燒燙傷時切勿隨意塗抹藥膏或牙膏，以免造成傷口感染，正確的處理口訣為「沖、脫、泡、蓋、送」，先用冷水小力地沖傷口20至30分鐘，同時打119。

盡量脫掉傷口上的衣褲；冷水泡20至30分鐘就好，但若是碰到化學藥劑，不可以泡水；蓋上乾淨紗布、衣服或毛巾在傷口上；快送到醫院治療。