二級警戒安全防疫前提下，嘉義市政府文化局所轄各藝文場館，自24日起取消預約制，改以場地容留人數上限入場。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真)

二級警戒安全防疫前提下，嘉義市政府文化局所轄各藝文場館，自24日起取消預約制，改以場地容留人數上限入場，並採單一出入口、分時段分流管制，加強環境及設備清消，其中市立美術館及博物館館內容留上限100人，文化藝廊上限40人，20人以下導覽可事先預約。

文化局表示，現疫情稍緩，配合中央疫情指揮中心及文化部對適度開放各藝文場館規畫指引下，嘉市各場館滾動式檢討相關管制措施，民眾進入各館廳仍須全程戴口罩、量體溫，保持社交距離，室內各展間、廁所等公共區域會加強落實清消，確保民眾安全。

美術館及博物館即日起取消原先預約制，改以館內容留上限100人入場，文化藝廊上限40人，開放現場入場，單一出入口，二小時為一時段，並開放20人以下導覽，超過需事先向館方預約，博物館內兒童廳及寄物櫃恢復開放，穿戴式裝置正常使用。

市立圖書館恢復每周一休館，周二至周日每日上午9點至晚上8點，黃賓及世賢圖書館則由上午9點至下午5點，各館維持館內容留上限100人，採單一出入口，提供民眾借還書服務，但為避免民眾停留過久，資訊檢索區、自修室及視聽室影片觀賞區仍維持封閉。對不入館民眾，也持續提供網路預約取書得來速及入口快速還書處服務。

音樂廳考量觀眾席固定座位需2.25平方公尺間隔座，容留上限為417席，含工作席10席，採單一出入口。舞台區與觀眾席相距3公尺，不肢體互動，表演團隊須於演出前72小時配合健康監測。

演講廳及戶外文化廣場開放租借，分上、下午及晚間場。演講廳每場次容留上限80人，包括座位65人，工作人員15人，採梅花座，另文化廣場容留上限為300人，並由借用單位負責量體溫及實聯制登錄，超額時則須提防疫計畫事先審查。