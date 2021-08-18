苗栗縣長徐耀昌18日上午陪同參加客語認證考試的局處首長，接受考前輔導。（謝明俊攝）

苗栗縣警局長周煥興也帶著所屬5個分局長參加客語認證。（謝明俊攝）

苗栗縣警局5個分局長都來自外縣市，考前抱佛腳努力學客語。（謝明俊攝）

縣長徐耀昌參加考前加強輔導，認真地翻閱客語教本。（謝明俊攝）

苗栗縣是客語大縣，縣長徐耀昌非常重視客語推行工作，特別鼓勵縣府1級局處長們一起報考客語初級認證，本周6將上場應試，18日上午徐耀昌陪著局處長們考前「惡補」，希望大家能一次就順利過關。

苗栗縣內客家人口占65％，但近年因人口流動，也有不少外縣市民眾移入，像是縣府各局處，就有許多因通過國家考試而分發至苗栗縣政府工作的公務人員，先前並未接觸過客語，縣府希望這些公務人員在服務縣內年長鄉親時，能有基本的客語能力，便於雙方溝通。

徐耀昌為了鼓勵縣府各局處長們踴躍學客語，帶頭參加客語認證考試，部分首長們原本就是苗栗在地子弟，自幼就會說客語，自是駕輕就熟，但有一些由外縣市來苗栗任職的首長，就花費相當的工夫來學習客語，逮到機會就請教會說客語的同事，準備認證考試認真程度，不輸給當年參加大學聯考。

這次的客語初級認證考試，訂於本周6在苗栗農工舉行，為了讓初次應試的局處長們熟悉考試程序，徐耀昌特別在18日上午陪同近30名的局長首長接受考前特別加強講習，請來過客語典試委員徐煥昇授課。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣府努力推動客家事務，提供客語公共服務，營造客語友善環境等，109年度推動客語為通行語成效評核榮獲優等，其中學校教師通過客語認證比例是客語為通行語地區中最高，現職公務人員通過客語能力認證比例，也是8個受評縣市中的第1名，國小學童選修客語概估覆蓋率達85％為全國第一名。

徐耀昌說，他身為客家人，雖然開口講客語不是問題，但為鼓勵踴躍參加客語認證，今年特地與縣府多位主管報考，希望起示範作用。此外，為提升通過客語認證之比例，縣府協助公所及自辦開設客語認證研習班、公務客語研習班，訂定客語能力認證獎勵計畫，發放獎勵金予通過中級及中高級的縣民等，今年還特地錄製客語認證教學影片在縣轄有線電視公用頻道、YouTube、文觀局官網等平台供民眾線上學習。