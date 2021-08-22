公館鄉青年志工協會舉辦客語演講比賽，有40多位小朋友參賽。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

公館鄉青年志工協會舉辦客語演講比賽，有40多位小朋友參賽。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

公館鄉青年志工協會舉辦客語演講比賽，縣長徐耀昌特地到場致意。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣是客家大縣，縣府向來注重客語推廣，公館鄉青年志工協會特別選在公館鄉五穀宮舉辦客家演講比賽，40多名國小學童紛紛上陣，以童稚的客語加上豐富的肢體表演，將日常生活化的客語表達出來，苗栗縣長徐耀昌特別出席觀賞小學生們的生動表演，肯定傳承客語文化的示範作用。

苗栗縣長徐耀昌非常重視客語傳承，他為了鼓勵縣府局處首長們多學客語，特別帶頭示範，上周6還親自帶隊參加今年客語初級認證考試，為了替來自外縣市的局處首長們惡補，特別請來老師在考前加強輔導，希望局處首長們能一試通過認證。

公館青年志工協會日前在公館鄉五穀宮舉辦「客家演講」比賽，有來自各國小40多名學生參賽，小朋友選定與日常生活、民俗風情有關，或是中元、中秋等應景題目上陣，有的更以道具配合豐富肢體語言，使出渾身解數把主題詮釋得淋漓盡致。徐耀昌與議長鍾東錦、公館鄉長曾美露等特別到場為選手加油，肯定演講比賽具傳承客家母語與文化的示範作用。

公館青年志工協會理事長古忠育表示，這項客語演講比賽，自2005年開辦後每年舉行，過去會搭配客家米食、水土保持及節能減碳宣導活動，吸引許多鄉親參加，但這兩年為防疫而縮減規模，但薪傳客家文化的精神絲毫未變。

徐耀昌表示，縣府近年來推動客家各項事務不遺餘力，109年度推動客語為通行語成效評核榮獲優等，其中教師通過客語認證比例是客語為通行語地區中最高，現職公務人員通過客語能力認證比例，為受評8縣市中第一，推動本土語文課程成績優異，國小學童選修客語概估覆蓋率85％，也是全國最高。