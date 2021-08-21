苗栗縣政府近年來積極推廣客語，不論是各項會議、各個活動會場上都鼓勵「講客話」，而在苗栗土生土長的警察局長周煥興，於今年初到任以來也身體力行支持，更是利用每週主管會報後，親自教授主秘、刑大大隊長及5位分局長客語，今天也率領他們參加客語認證檢定，希望大家能順利通過。

栗土生土長的警察局長周煥興，利用每週主管會報後，親自教授主秘、刑大大隊長及5位分局長客語，今天也率領他們參加客語認證檢定。(戴志揚翻攝)

苗栗土生土長的警察局長周煥興，利用每週主管會報後，親自教授主秘、刑大大隊長及5位分局長客語，今天也率領他們參加客語認證檢定。(戴志揚翻攝)

苗栗土生土長的警察局長周煥興，利用每週主管會報後，親自教授主秘、刑大大隊長及5位分局長客語，今天也率領他們參加客語認證檢定。(戴志揚翻攝)

被大家們稱為周老師的警察局長周煥興，是出生苗栗公館的客家子弟，雖然工作後前往北部打拼，仍不忘母語，與在地人交談時客語「當順」（流利的意思。）在得知縣府大力推動講客話的情況下，更鼓勵分局長們報考客語認證，分局長們從一開始害怕、恐懼到現在能說出客語的句子，信心倍增，在局長每週主管會報的客語學堂，一字一句的唸、複誦，從轄區「貓貍」、「竹南」、「通霄」、「頭份」、「大湖」地名開始就此打開分局長們的心房。

苗栗土生土長的警察局長周煥興，利用每週主管會報後，親自教授主秘、刑大大隊長及5位分局長客語，今天也率領他們參加客語認證檢定。(戴志揚翻攝)

局長周煥興表示，大家有緣分到苗栗客家服務，透過學客語能了解到地方的風俗民情，更能融入這個大家庭，在為苗栗鄉親治安、交通打拼之餘，還能學習第二語言，能清楚的了解地方的民意，職務異動後也能有滿滿的收穫，能驕傲的說出：「亻厓愛貓貍，亻厓當慶！」