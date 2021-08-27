高市勞工局勞檢處已開辦廣告招牌工程職業安全衛生宣導課程，有興趣的業者可洽勞檢處。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區一間商店外牆本月初派遣工人從事廣告招牌作業時，未配戴安全帽冒險登高懸掛招牌，嚇壞路過民眾，拍照存證舉發，勞工局勞檢處處長郭清吉親自率員檢查，到場時雖未見違法情況，但仍依據檢舉資料，依職業安全衛生法規定，對陳姓雇主開出可裁處3萬至30萬元罰鍰。

高市勞工局局長周登春指出，廣告帆布、招牌懸掛或拆除等臨時性及短暫性的作業，具高職災的風險，易發生墜落、觸電、物體倒塌或者物體飛落等職業災害，呼籲雇主及勞工朋友一定要落實安全措施。

周登春表示，勞工朋友和雇主在從事廣告招牌拆掛作業時，勞工應配戴安全帶及安全帽，使用移動式起重機也應符合一機三證規定，如施工現場會佔據道路作業，應有交通維持計畫設置以及交通管制措施，方可進行作業；呼籲業者或雇主勿輕忽勞工生命安全，若違反規定將依法嚴處。

勞動檢查處處長郭清吉表示，為督促並輔導雇主做好安全衛生設施及落實安全管理，勞檢處已開辦廣告招牌工程職業安全衛生宣導課程，邀請從事廣告作業相關業者及勞工朋友與會，透過案例、法令及安全衛生實務的解說，提升作業時的施工安全，可致電07-7336959洽詢。