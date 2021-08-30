萬海(2615)與招商局港口(華南)營運中心簽訂戰略合作協議，透過這次戰略合作協議，保障萬海未來在招商局港口深圳西部港區持續穩定成長。萬海近年於蛇口作業量穩定以15％至20％兩位數以上的成長，今年更樂觀預估可在蛇口港突破130萬TEU，本次戰略協議簽署可望將雙邊合作推向另一高峰，以達成200萬TEU做為共同努力的目標。

萬海自2020下半年以來積極購入與訂造船舶，除著眼鞏固近洋市場外，也透過增闢美西、美東與南美航線，朝向國際化航商邁進。而萬海於華南地區的關鍵合作夥伴之一為招商局港口深圳西部港區，目前於蛇口布局航線共有33條，分別為美國3條、南美2條、印巴7條、東南亞15條以及東北亞6條。

招商局港口深圳西部港區原共有三座碼頭，今年度吞吐量將衝擊1200萬TEU。此外受到關注的是招商自今年7月起正式投入深圳港媽灣港區海星碼頭，該全自動化碼頭除了將顯著提升作業效率外，也能使西港區集裝箱處理能力大幅提升約15％。此新增產能將為航運物流業注入新動能，協助帶動萬海於華南市場的深耕發展。

隨著全球貨櫃短缺、港口塞港，如何將船舶的周轉率提高為各家航商關注的重點。今年5月中鹽田港因疫情導致塞港，在蛇口港大力協助下，讓萬海順利度過難關，此一戰略合作協議的簽署，雙方的關係將更為緊密。