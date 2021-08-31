8月30日上午，由上海大學和旺旺中時媒體集團共同主辦的「上海X短視頻——2021兩岸青年城市體驗營」開營儀式在上海隆重舉行。上海大學黨委副書記、副校長龔思怡，旺旺集團副董事長周錫瑋，和來自各合作單位的嘉賓，以及兩岸高校的百餘位師生 線上上線下共同參與盛會，共同見證2021兩岸青年城市體驗營開幕的精彩時刻。

左圖：上海大學黨委副書記、副校長龔思怡。 右圖：旺旺集團副董事長周錫瑋。 (圖/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

上海大學黨委副書記、副校長龔思怡首先上臺致辭，她代表上海大學全體師生，向各位領導嘉賓和兩岸的師生朋友們表示最誠摯的歡迎，並為大家介紹了上海大學的歷史沿革與發展成就。並鼓勵大家用鏡頭記錄生活，用影像揮灑創意，用友誼聯通未來，在活動中收穫本領，提升技能，盡情創造，享受友誼，在美好的青春年華里留下最獨特的上海記憶、上大記憶。

旺旺集團副董事長周錫瑋在儀式上致辭，他首先與大家分享了參加本次體驗營活動的切身感觸，表示在這個快速變化的時代，傳媒生態正在發生深刻變革，旺旺集團希望能與廣大青年朋友一起吸納新事物，傳遞新理念，探索新發現，並一直致力於為兩岸青年的文化交流搭建平臺。他期待兩岸年輕朋友能通過體驗營活動一起提升能力，共同激發創意。

左圖：北京大學新聞與傳播學院副院長 陳剛/上海大學新聞傳播學院院長嚴三九 右圖：臺灣新媒體發展協會理事長、醒吾科技大學校長 陳義文/旺旺中時文化傳媒（北京）總經理 林淑黛 (圖/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

北京大學新聞與傳播學院副院長陳剛通過視頻連線的方式致辭。他強調，在數位化轉型過程中，這種體驗式而非觀光式的交流對青年人成長大有益處，希望兩岸的年輕人能共擔挑戰，面對未來有共同的思考、更大的作為。

臺灣新媒體發展協會理事長、醒吾科技大學校長陳義文也在視頻連線中表示，從活動中真切感受到了兩岸青年的活力與創造力，相信兩岸青年的分享交流一定能夠碰撞出更多火花。他還提到，科技改變了我們的生活方式，在新媒體快速發展的背景下，年輕人更要積極發揮自身優勢去創造未來。

隨後，上海大學新聞傳播學院院長嚴三九與旺旺中時文化傳媒（北京）總經理林淑黛作為兩岸營長，在儀式上展開「雲端對話」，並表達對同學們的關心期許和祝福。嚴三九院長向大家介紹了上海大學新聞傳播學院和此次體驗營的基本情況，希望大家在活動中收穫本領、友誼與成長。林淑黛總經理則線上上向現場來賓表達問候與感謝，為同學們加油鼓勁，期待兩岸青年持續保持深入交流，共同進步。

儀式上，伴隨著體驗營10組同學依次喊出各自的隊名和口號，各組旗手揮舞隊旗跑上舞臺。在火熱的氣氛中，上海大學黨委副書記、副校長龔思怡，旺旺集團副董事長周錫瑋，上海大學黨委常委曹為民，技嘉科技通路業務總經理劉孟宗，上海大學新聞傳播學院院長嚴三九，今日頭條用戶運營經理王鵬晶共同點亮啟動球，為2021兩岸青年城市體驗營隆重啟幕！

嘉賓共同點亮啟動球。(圖/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

本次活動由上海大學和旺旺中時媒體集團共同主辦，北京大學新媒體行銷傳播（CCM）研究中心特別支持，上海大學新聞傳播學院、時報金犢獎組委會、臺灣青年創客發展協會共同承辦，並得到旺旺Fix Body、靈銳互動、今日頭條、技嘉科技的大力支持。據悉，來自海峽兩岸150余位學員，將圍繞著旺旺集團和靈銳互動提供的命題，進行短視頻創作、展示和評比。本次體驗營採用線上線下互動合作的方式，開展短視頻創作方面的課程，並通過城市探索、團隊習作，提升兩岸青年對數位化傳播的瞭解，體驗上海的魅力、促進兩岸青年的深度交流。此前，上海大學與旺旺中時媒體集團於2019年就成功舉辦了首屆兩岸青年城市體驗營，隨著活動的不斷優化，兩岸青年城市體驗營已經成為兩岸青年文化交流的品牌，是2021 年教育部對台教育交流重點專案。

(圖/2021兩岸青年城市體驗營組委會)

本次與會的嘉賓還有:上海大學黨委常委曹為民，技嘉科技通路業務總經理劉孟宗，上海大學黨委宣傳部副部長、文明辦主任王晴川，上海大學國際部國際合作處副處長、港澳臺辦公室副主任劉義，北京靈銳互動聯合創始人劉繹源，復旦大學新聞學院院長助理張殿元，上海外國語大學智慧廣告與傳播科學研究所所長姜智彬，上海大學新聞傳播學院黨委副書記韋淑珍，上海廣告研究院院長楊海軍，上海大學新聞傳播學院掛職副院長牛盼強，上海大學新聞傳播學院廣告學系主任查燦長，上海大學新聞傳播學院新聞傳播系書記洪長暉，上海大學廣告學系副教授鄔盛根，今日頭條用戶運營經理王鵬晶，旺旺中時文化傳媒（北京）副總經理蕭建華，神旺大酒店總經理蕭一如等領導嘉賓。