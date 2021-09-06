高糖攝入成為消費人群肥胖、糖尿病高發的主要危險因素。根據首屆中國飲品健康消費論壇發佈的《健康中國飲料食品減糖行動白皮書（2021）》，指出，大陸的糖消費量已位居全球第三，僅次於印度和歐盟，2019年消費量為1580萬噸，占比升至9.04％：同時主流人群的糖尿病患病率20年期間更增長4倍，預計預測2040年大陸糖尿病族群將達1.51億人。

「中國不能等到肥胖、糖尿病的形勢『趕英超美』再行動，政策上的前瞻性是需要的。」《白皮書》引用相關觀點表示，大陸應該加快營養立法，限制含糖飲料廣告、促銷，對含糖飲料徵稅。

同時近年隨消費者健康訴求提升，對糖分攝入愈發謹慎，飲料消費正由傳統的含糖碳酸飲料、茶飲料、果汁飲料轉向「0糖」飲料。《白皮書》引述資料顯示，「0糖」飲料市場佔有率有望從2019年的2.85％升至2021年的4.07％。

根據界面新聞引述《白皮書》內容指出，每天喝400ml含糖飲料，糖尿病風險增1倍；1000ml的風險增近10倍，在經常攝入含糖飲料的人群當中，糖尿病患者明顯增多。

該《白皮書》顯示，2020年大陸18至29歲人群中糖尿病的患病率已達2％，30至39歲人群6.3％。回顧1996年僅各為0.56％、1.36％，這意味20年期間增長4倍左右，尤其一線大城市更成為高發重災區。其中北京患病率高達18.5％，上海、廣州、深圳、成都等一線城市患病率也接近10％。