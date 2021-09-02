今年中秋連假（9月17日至22日）高鐵上月20日首次預售票遭「秒殺」，高鐵公司2日宣布將開好開滿全部運能，再增開184班次；且由於乘載率可由原先的7成提高到8成，多出來的1成也將併在這次增班中開賣，預計9月4日（周六）凌晨零時起開放購票。

台鐵和高鐵8月20日零時起開放中秋連假預售票，結果台鐵到當日下午4點賣出逾19萬票；高鐵更是「秒殺」，開賣4分鐘即被買走6.3萬張票，到當日上午8點30分已賣出19.5萬餘張車票。

高鐵公司2日宣布，由於中秋假期向來是國人重視的傳統節日之一，為盡量讓更多旅客都能返鄉團聚，高鐵整備全車隊34組列車，以最大運能全數投入中秋疏運，此次再大幅加開184班中秋列車（南下83班、北上101班），加上原本的797班次，總計6天提供981班次列車；且由於交通部8月30日公告列車發售座位數上限可由7成至8成，原本8月20日已開放預購的797班次，可再多出1成座位，也將在這次增班中開賣。

根據本報估計，每班高鐵有977個座位，加開184班次乘以977再乘以8成乘載率約是14.4萬個座位；另外原本的797班次乘以977再乘以1成，約是7.8萬個座位。因此本周六開賣約可釋出22萬個可利用座位數。不過由於「可利用座位數」指的是台北到左營或左營到台北，但並非全部旅客會全程坐滿，可以拆開來賣，應此實際開賣時會超過22萬個可利用座位數。

高鐵提醒，中秋疏運期間將延後收班，包括：9月17日（南下）及9月21日（北上）部分夜間車次最晚將延至晚間12：30抵達端點站，旅客須留意到站時間並及早安排接駁方式。

另本周六凌晨零時起開賣此次增班高鐵票，不過開賣前1小時亦即9月3日（周五）晚間23點至24點，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易，以利系統重新設定作業。

目前高鐵各車站非付費區也就是尚未進入刷票閘門前，旅客可在維持社交距離的狀況下暫時取下口罩飲食，不過飲食完畢後還是要盡速戴上口罩。