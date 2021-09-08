台灣高鐵因應國慶假期旅運需求，將於10月8日至10月12日期間5天規劃「國慶疏運」計畫，增開188班次列車，期間提供715班次的旅運服務。高鐵台中站今天指出，中秋疏運將再釋出2成座位，在9月10日凌晨同步開放購票。

高鐵台中站表示，配合交通部公告，開放全車座位數發售，已開放預購的中秋疏運各車次列車，可再釋出二成座位，高鐵公司將併同「國慶疏運」，同步自9月10日凌晨零時起開放購票，請旅客及早規劃中秋及國慶假期行程，預先訂位、購票。

高鐵台中站指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次2成座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9月9日晚間23時至24時，高鐵站外售票通路將暫停交易，敬請旅客特別留意。

高鐵台中站說，台灣高鐵國慶疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，也適用「商務車廂限量升等」及「標準車廂卡友優惠」。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢了解最新優惠內容。