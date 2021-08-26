台南市為進一步提升線上教學成效，教育局與線上學習平台「學習吧」合作開設「科技融入自主學習認證課程」，首批結訓並獲得認證種子教師共31位，為各縣市單梯次通過人數最多者，成果豐碩，26日辦理線上授證，期許首批種子教師成為未來線上學習教育尖兵。

教育局長鄭新輝表示，台南市於三級警戒停課後第二周，創下學生使用學習吧比例達到39％，為全台使用率最高的縣市。他說，科技學習是未來教育趨勢，台南首批「學習吧認證」31位種子教師，未來將成為科技融入自主學習重要推手，也期待更多學習吧認證教師到位，為每一個孩子量身訂做自主學習環境。

學習吧講師蔡秉真表示，老師們從基礎操作到共同備課，以及一個多月歷經疫情的線上實作，體現虛實整合教學，融合不同情境，專屬為學生設計，完成不可能的任務！參與認證課程的小新國小黃靜慧主任說，學習吧能提高教學效率，讓學生真正成為學習的主人，不但能留下歷程紀錄，還能立即給予孩子回饋。

教育局表示，不同課程有其適合的教學形式，疫情影響原有實體課程，如何突破既有教學框架，讓學生能獲得完整知識，是每一位老師必須兼顧的課題。透過學習吧種子教師培訓認證，老師提升線上教學能力，也為每位孩子客製化學習進程，提升學習效能。