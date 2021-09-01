今天是開學日，相隔了3個半月，各校戰戰兢兢的迎接學生返校，今年因疫情關係，教育部規定，家長不得進入校園，這對小一新生的家長而言，非常失望和擔心，不過，台北市大佳國小新生只有2個班級，家長只要打過疫苗或持3日內的快篩、PCR陰性證明，就可以申請入校。

大佳國小校長李鍾慧說，因為新生人數較少，2個班級僅50多位學生，所以只要提出「三卡」證明的其中一項，新生家長就可以申請進入校園，校園的部分每班也增加一台空氣清淨機，洗手台更安裝了臭氧機，教師都100％打過疫苗，而疫苗施打未滿14日的教師，每隔7天會篩檢一次。

大佳國小教務主任林芃君表示，新生人數大約56位，申請到校的家長約40多位，家長須出示疫苗小黃卡、3日內快篩或PCR陰性證明。

此外，大佳國小也在今日舉辦升旗典禮，由於大佳國小學生人數較少，約274人，只要符合CDC室外集會規定，即可辦理；大佳國小針對新生家長也進行「尚鶴的囝仔」座談會，說明雙語課程實施重點，並遴聘專家介紹家長如何提升家庭功能，讓雙語學習如何與家庭教育連結。

北市教育局副局長陳素慧表示，只要符合CDC規定，室內80人，室外300人，並戴口罩，升旗典禮或開學典禮可依各校評估來辦理。