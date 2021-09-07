新北板橋幼兒園8名幼童染疫，1名幼兒的家長也確診，推測感染源應是幼兒園老師（案16129），雖然這起群聚案的基因定序尚未出爐，不過，新北市長侯友宜昨晚緊急宣布，將這起群聚視同Delta變異株，新北市提升為強化二級警戒，並宣布5所學校先停課。對此，不少板橋地區的網友崩潰直呼，附近的學校也應該都預防性停課，這樣的狀況家長怎麼放心送孩子去學校？

侯友宜昨在臉書發文表示，板橋幼兒園累計10人染疫，基因定序結果尚未出爐，但視同Delta病毒，即起全面備戰，新北市提升為強化二級警戒，板橋區某附幼停課14天、某國小全校預防性停課3天；其他3校共5班、一個托育中心預防性停課；醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病限一人；集會人數縮減為室內50人，室外100人。

不少網友看了留言表示，「強化二級是什麼，自創一堆名詞，怎不直接封城」、「懇請政府優先讓學校老師先打第二劑」、「停課幼兒園的學生，如果哥哥、姊姊、弟弟和妹妹讀的是不同校，豈不是又擴散了嗎？」

不少居住在板橋區的網友嚇歪直呼，可以先全面停課嗎？「國小可以先暫停實體課程改線上嗎」、「該停課就停課，送孩子去學校實在很不安心」、「板橋區學校可以先預防性全面停課嗎？」