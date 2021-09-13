新冠肺炎持續，Delta病毒更入侵北部校園，台中市大里區內新國小這學期開學增加了3個班75人，原來設置的測溫儀已不敷使用，中市警局霧峰分局內新派出所長張世杰得知，協調大屯國際同濟會成功捐贈熱顯像測溫儀，守護校園安全。

Delta病毒陸續入侵北部校園，已有多所有多所小學、幼兒園停課，造成家長恐慌、也造成要上班的家長不便，大里區內新國民小學這學期開學增加了3個班75人，全校總計來到39班1020個學生，原本設置的測溫儀已不敷使用。

中市警局霧峰分局內新派出所所長張世杰得知這個現象後，積極尋求可幫忙的企業團體，終於聯繫到大屯國際同濟會有捐贈意願，日前9月8日大屯國際同濟會會長王欽泉、賴秘書長，前往內新國小捐贈2台熱顯像測溫儀，由校長張文绮代表受贈，捐贈時剛好有上體育課的小朋友禮貌問好，王欽泉當場加碼贈送10顆籃球，讓小朋友們很驚喜。

內新國小校長張文绮表示，感謝內新派出所引薦，也感恩大屯國際同濟會把照顧的心放在教育，因為教育是國家的希望，把小朋友照顧好，對社會的未來是正面的方向，也提醒同學們，社會對我們的溫暖，將來有能力就要回饋，形成一個善的循環，國家才會更加進步。

內新派出所長張世杰表示，內新國小是轄內唯一的小學，平常學校跟派出所互動良好，本次協調大屯國際同濟會捐贈熱顯像測溫儀，不但能防範變種病毒入侵校園，更是行政互助、為民服務的最佳示範。