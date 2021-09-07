長榮3機師與機師兒子都感染Delta病毒，板橋某幼兒園8名幼童、1名家長和1名老師確診，兩起群聚目前看起來沒關連，幼兒園染疫教師的病毒基因定序也尚未出爐，但指揮中心指揮官陳時中擔憂地說，Delta已進入社區。對此，家醫科醫師陳欣湄分析Delta的4特點，除了傳染力較英國變異株多40至60％外，甚至還有幼童化的趨勢，且染Delta後的症狀與感冒超像，若有頭痛、喉嚨痛與流鼻水症狀要特別注意。

陳欣湄日前在節目《健康2.0》上分享，Delta病毒來勢洶洶，在國際間造成第四波的疫情高峰，而Delta之所以這麼可怕是因為傳染力超級猛烈，它比過去的英國Alpha變異株還要多40至60％，且R0值大約落在6至8左右，換算下來，疫苗覆蓋率至少需要上升到85至90％才足夠，等於每10個人中9個人都要打過疫苗，是很大的挑戰。

陳欣湄表示，有別於感染原始病毒株，感染Delta變異株後會出現的症狀大洗牌，可能會出現頭痛、喉嚨痛與流鼻水的狀況，與一般的感冒難以區別，不過耳鼻喉科醫師觀察指出，染Delta的病患喉嚨痛的症狀會非常明顯，但整體來說還是不容易與感冒區別，因此只能提醒民眾，如果出現上呼吸道症狀，還是要多留意。

陳欣湄指出，Delta病毒也出現幼童化的趨勢，過去已知新冠肺炎容易感染的族群是年長者，小朋友的感染率其實不高，但如今Delta在年輕人的上呼吸道病毒複製的速度較快，5至12歲完全沒有疫苗可打的族群，Delta感染率多了3倍，而12至17歲者感染率則達9倍，顯示出Delta在年輕人與幼童間的感染率提升。

陳欣湄也說，打疫苗後染疫的症狀較輕微，在面對Delta變異株也有一樣的趨勢，雖然Delta看起來很可怕，但民眾打完疫苗後若不幸染疫，發病的症狀會比較輕微，不至於會重症或是威脅生命，因此還是呼籲大家有疫苗就快打，不要再挑了。