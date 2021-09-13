台北市萬華區20多歲女性確診，平常在中山區速食店上班，副市長黃珊珊13日表示，該案9月9日打AZ疫苗，隔天有點發燒，9月11日不舒服去醫院看診，經採檢是陽性，CT值高達37已送中央做抗體和基因定序，目前感染源仍不明，但初步研判與Delta病毒株接觸者沒有關連，正在釐清行蹤、電信足跡。

黃珊珊今午在北市防疫記者會說明，速食店女員工確診後，匡列人數包括職場與家人有23人，另有7人自主健康管理，目前職場已安排精準疫調、採檢，17人當中已有1人是陰性，有些人在新北市還在等待結果。

她指出，昨發送649封簡訊給女員工發病前3天到餐廳有使用實聯制的民眾，未接到民眾回報是收到簡訊去採檢，目前女員工感染源仍然不明，正在釐清行蹤、電信足跡。

黃珊珊說，女員工9月9日打AZ疫苗，隔天有點發燒，9月11日不舒服去醫院看診，經採檢是陽性，CT值高達37已送中央做抗體和基因定序，沒有與Delta病毒株接觸者有關連，所以當成一般狀況處理，採檢的完整結果出爐後會再向大家報告。

此外，台北市大同區的高中昨天晚上緊急消毒，學生是女員工的弟弟，黃珊珊強調，目前沒辦法確認和Delta病毒有直接關聯，所以匡列第1圈接觸者家人居家隔離，等到基因定序出來，若是Delta病毒就會緊急匡列第2圈，目前還沒證據和其他地方有任何關連。

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