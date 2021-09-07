北市衛生局疫調後匡列範圍晚間再加大，北市教育局指出，北市的接觸者，目前已匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）有與確診者接觸之學生，經衛生單位列為居家隔離。

據了解，南港區某國小在稍早前，也被列入預防性停課居家隔離範圍內，也讓該名單增加為4幼兒園、3國小預防性停課。據指出，南港區某國小該家長與新北市確診家長是好友，8月底兩家曾一起出遊過。

教育局今已針對中山區及中正區幼兒園預防性停課至9月11日，計3園17班423人預防性停課，其中2班60人採預防性居家隔離；另3所國小部分，則以居家隔離者的班級及1所南港區幼兒園全園於明日起進行預防性停課至11日，停課學生計有196人，其中有4班109人及其家人進行預防性居家隔離至本週日(9月12日)。

教育局指出，國小停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。