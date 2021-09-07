台北市今公布1確診足跡，案16142為新北市個案，6日確診，可能感染源為幼兒園老師的案16129，個案曾到過的大佳河濱公園已完成清消。

北市衛生局表示，案16142在4日晚上7點到晚上8點30分曾到過大佳河濱公園。

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