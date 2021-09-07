新北幼兒園（兼安親班）群聚案延燒，北市有4個家庭、5生1師與該園有關，雖都PCR陰性，但北市府仍將他們都居家隔離，並擴大讓北市3所幼兒園停課、2所國小2班停課、影響473生，其中共有2個班級預防性居家隔離了60人，另外還有2校2班也預防性50人居隔，共110人居隔。

北市副市長黃珊珊表示，北市跟新北幼兒園的關聯圖頗複雜，關於這間新北板橋幼兒園，與北市有關的是4家庭，包括A、B、C與1名老師，老師是住在文山區，已居隔；A現在是在中山區念公立托兒所附幼，已被新北市匡列居隔，中山區公托停課5天、到12日，同班同學有30人被居隔。

黃珊珊說，B還有一個姊姊，2人暑假間一起在新北幼兒園上課，姊姊是中正區小學1年級，妹妹被昨天發現後，回中正區幼兒園後，該校也停5天，班上有30人預防性居隔，姊姊班上同班同學、同住家人也預防性隔離，8日起停課5天，另外B的中正區幼兒園與另一個幼兒園是共同校舍，這另一個共同校舍也預防性停課至12日。

黃珊珊說，C就讀大同區某國小，C有個哥哥就讀小二、在安親班上課，已預防性停課，同班同學也居隔，5天後採檢陰性才解隔，因這兄弟倆8月份都在新北那個幼兒園安親班上學，後來回北市居住。

黃珊珊說，現在共有3個幼兒園暫停，共473名孩子預防性停課，有2個班級全班都預防性居隔63人。

黃珊珊說，北市也抓出第二個「圈」接觸者，就是同學的家長或同住家人，文山區有2人、大同區有2人，父母在北市職場，有2人正在疫調，第二圈再接觸的人有12人，目前陰性6人，這些第二圈密切接觸者都已通知。

黃珊珊說，第二圈接觸者的學校，包括中正區國小某班28人都停課，大同區國小某班22人停課，50名學童與家長被匡，預防性居隔8至11日。

黃珊珊說，孩子居隔期間要大人陪伴，盡量讓家長照顧孩子，60歲以上同住長輩則到防疫旅館，第一圈雖都採檢陰性，但仍有潛伏風險；第二圈預防性居隔，跟上次長榮機師感染案類似的處理方式。

另外，黃珊珊也公布案16142案足跡，她說這是新北幼兒園其中的一個小朋友，4日晚間7時至8時30分到大佳河濱公園、濱江街附近騎車，正居隔中。

台北市長柯文哲補充，新北幼兒園這個老師感染給8個小朋友、1個家長，這幼兒園是早上幼兒園、下午是安親班，跟這幼稚園有關的北市有6個人，老師於文山區被感染，全家都PCR篩檢，老師已居隔14天。

柯說，有1個小朋友下午去上安親班，因9月1日才開學，抽到北市公幼，與父母住台北，但往新北上班，跟北市有關這6個目前PCR全都負，但也只是此時沒問題，是否潛伏還不知，這6個是第一圈接觸者，同學是第二圈接觸者，到底這6個有無感染還不知，還要做PCR 3次才能確定無感染。

柯說，昨天疫調問起來B姐姐也去上安親班，幼稚園大班小學一、二年級都被牽扯到，疫調愈問愈清楚、匡愈多，後來發現有個案的哥姊都有在安親班，現在匡400多人，有多少證據做多少事，雙北是首都生活圈，若是跟確診接觸先居隔，滿14天3採檢陰性才離開。

柯說，第一層是陰性第5天就解除隔離，若陽性再重新再匡一次，因一下疫情發展，他以前台大醫院有工作的人PCR陽性，實務上來講醫院最容易感染，疫情升溫下，除絕對必要病重，否則別探病，陪病限制1人、別換人，別1天來3人。