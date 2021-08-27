央行服務逾40年 業務局長蕭翠玲將接金管會政務副主委 12:212021/08/27 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院今日宣布，金管會政務副主委，將由現任中央銀行業務局長蕭翠玲接任。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今日宣布，金管會政務副主委，將由現任中央銀行業務局長蕭翠玲接任。行政院發言人羅秉成表示，蕭翠玲基層出身，於央行服務逾40年，未來將秉持其專業能力，協助推動各項金融監督與管理工作。 羅秉成表示，蕭翠玲為現任中央銀行業務局局長，國立台灣大學商學系畢業、國立政治大學企業管理（學）碩士，曾擔任中央銀行金融業務檢查處處長、中央銀行業務局副局長、中央銀行業務局襄理、中央銀行業務局調撥科科長、中央銀行業務局存款科科長等職務。 《金融》金管會政務副主委 央行業務局長蕭翠玲接任 新北重返「嘉玲」 侯友宜宣布：31日起長照機構可探視 #業務局 #蕭翠玲 #中央銀行 #銀行業務 #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ８大券加碼振興 1300萬份統一抽籤 04:102021/08/27 財經焦點 振興券9月預約、10月領用 無百元面額 5千換1萬！新北加碼五倍券 推50元面額 04:102021/08/27 焦點要聞 《台北股市》上市櫃企業H1營收獲利 雙創近10年高點 07:462021/08/27 財經 《國際經濟》主席鮑爾上場前 聯準會「鷹」群先出聲 13:262021/08/27 財經 螞蟻集團參股周江勇家族事業 04:102021/08/27 焦點新聞 王必勝視察桃園第二集中檢疫所 慰勞工作人員辛勞 18:212021/08/26 生活 航運、半導體、塑膠、光電 四產業賺爆 上市櫃半年獲利近2兆 04:102021/08/27 財經要聞 中共官媒：螞蟻集團數度參股周江勇家族事業 16:232021/08/26 兩岸 五倍券使用期限 到明年4月底 04:102021/08/27 財經要聞 走私貓下單人找到了 養殖場內犬隻將追查是否也走私 14:182021/08/27 社會 《生醫股》泰福董事長再傳異動 閻雲掌舵 16:502021/08/27 財經 政治熱門新聞 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 - 政治 柯文哲會到高雄選市長嗎 王世堅斷言3字 - 政治 BNT有譜 黃暐瀚曝蔡英文最新支持度 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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