行政院今日宣布，金管會政務副主委，將由現任中央銀行業務局長蕭翠玲接任。行政院發言人羅秉成表示，蕭翠玲基層出身，於央行服務逾40年，未來將秉持其專業能力，協助推動各項金融監督與管理工作。

羅秉成表示，蕭翠玲為現任中央銀行業務局局長，國立台灣大學商學系畢業、國立政治大學企業管理（學）碩士，曾擔任中央銀行金融業務檢查處處長、中央銀行業務局副局長、中央銀行業務局襄理、中央銀行業務局調撥科科長、中央銀行業務局存款科科長等職務。