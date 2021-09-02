三級古蹟先嗇宮響應新北市好日子愛心大平台，特別將普渡後的供品物資包1200份及白米2萬5000斤，全部捐給新北市實物銀行。（新北市社會局提供）

三級古蹟先嗇宮響應新北市好日子愛心大平台，特別將普渡後的供品物資包1200份及白米2萬5000斤，全部捐給新北市實物銀行。（新北市社會局提供）

每年中元普渡，三級古蹟先嗇宮均會舉辦盛大超渡法會，信眾亦會贊普，往年均由廟方透過里長直接致贈給弱勢家庭和社福機構，今年延續去年響應新北市好日子愛心大平台，特別將普渡後的供品物資包1200份及白米2萬5000斤，全部捐給新北市實物銀行，以轉贈給新北市各區弱勢家庭和社福機構。

先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮已有267年歷史，主奉教耕稼的神農大帝，並副祀文昌帝君興文教、延平郡王教忠孝等，為北部地區重要信仰中心，平日香火鼎盛。

李乾龍說，今年由於疫情嚴重，先嗇宮辦了2次法會，一為護國和瘟息災大法會，一為這次的中元普渡，希望藉由宗教的力量，淨化人心，祈求疫情早日退去，還給全民正常生活。許多十方大德，考量弱勢民眾受疫情影響，因此希望將贊普供品透過廟方轉贈給弱勢家庭，因此透過愛心大平台捐贈。

新北市副市長謝政達率社會局副局長許秀能、三重區長陳奇正等人到場受贈。謝政達表示，先嗇宮有豐富的文史，除了保境佑民，亦長年熱心公益，每年歲末均會舉辦獨居長者圍爐活動，並致贈年節禮品，非常感謝李董事長和廟方的善心，以及信眾的愛心。

社會局副局長許秀能表示，受贈物資包內容非常豐富，包含各式醬料、調理包、飲品、餅乾、罐頭、麵條及環保袋等，將透過各社福中心、區公所分送弱勢家戶，大包白米則轉贈給社福機構。

許秀能說，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至目前為止，獲得各界捐贈物資市值及款項合計達29億2906萬4550元，有超過995萬人次受益。