中秋月圓人團圓，國際青年商會中華民國總會全國特友會中區會愛心公益列車7日抵達南台中家扶中心，捐贈1020顆蛋黃酥，關懷台中地區的扶助家庭及兒少，由2021全國特友會中區會的區主席廖坤興偕同會執人員及團隊夥伴們一同將團隊滿滿愛心送到，希望家扶兒也能和家人享用到好吃的月餅；區主席廖坤興現場愛心加碼，個人捐贈扶幼基金1萬元，行動支持扶幼工作。

區主席廖坤興表示，今年中區特友會愛心列車，於端午節捐贈彰化家扶愛心粽1200顆，中秋節捐贈北台中家扶、南台中家扶及南投家扶共3120顆蛋黃酥月餅。

愛心列車將續行駛中部四縣市的家扶中心，希望號召更多國際青商會的好夥伴們一起來行善，為社會盡些心力，邀請大家一起來關心家扶兒少，孩子是國家未來的棟梁，該會藉此拋磚引玉，號召各界善心人士響應。

熱心助人的廖坤興區主席個人再加碼捐贈四個區域家扶中心扶幼基金1萬元。

來自彰化家扶扶幼主委廖慧珠，也是國際青商會全國特友會總會行政特助，感謝會友們都熱情響應每一次的送愛到家扶公益活動。

南台中家扶主任王金敦感謝國際青年商會全國特友會中區會全體會友們的愛心，每個人都做一點點，就能成就更大的善行美事。

捐贈儀式結束後，社工老師將立即把新鮮可口的月餅分送家庭，家長和孩子臉上全是滿足神情。

小文媽媽帶著小朋友來中心領月餅，直說，真心謝謝每一位付出的好心人，雖然互不相識，但內心充滿感激，被關心的感覺真好。

南台中家扶將在中秋節前分送這1020顆蛋黃酥月餅到受助家庭，讓他們與家人一同享用愛心月餅時感受到來自國際青商會的這份溫暖。