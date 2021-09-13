13日會長蔡宏仁與北斗分局長王國峯等人到北斗區探視發送禮品，希望讓所有困苦家庭，在秋節感受到社會的溫暖。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

天峰慈善會會員13日分組到訪彰化不同地區的弱勢家庭，包括北斗、芳苑72家戶、田中42戶等，除了民生、醫療物資外，甚至還有千元的慰問金。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

中秋節將近，彰化天峰慈善會結合社會愛心，與警方會同分組探望社區內弱勢家庭，預計４天要發給373戶弱勢家庭秋節禮品，13日會長蔡宏仁與北斗分局長王國峯等人到北斗區探視發送禮品，希望讓所有困苦家庭，在秋節感受到社會的溫暖。

天峰慈善會會員13日分組到訪彰化不同地區的弱勢家庭，包括北斗、芳苑72家戶、田中42戶等，除了民生、醫療物資外，甚至還有千元的慰問金，秋節禮品包括米粉、泡麵、沙拉油、飲料等日常必需品，還貼心準備要給弱勢家庭防疫用的醫療口罩。

低收戶看到轄區員警與慈善會的會員到訪，儘管行動不便，仍然開心出來迎接，她說兒子收入不穩定，媳婦也離家出走十餘年，靠政府補助與社會的愛心撐到今天，現在每天靠揀韭菜花賺50、60元度日，但也幸好孫女都很乖巧，高職就讀建教合作分擔家計，減輕她不小的負擔。

蔡宏仁表示，每個弱勢家庭都有不同需求，有的會幫他增加營養品補元氣，也有需要補助義肢，好讓他恢復正常生活，也曾經幫助在警方的協助下，將回收品全部送給弱勢戶拿去變賣，每個月增加4、5000元的收入，將資源運用在真正需要的人上面，好讓社會形成善的循環。

北斗分局分局長王國峯表示，員警身為人民保母，本就應適時提供幫助，關懷通報讓弱勢民眾真正感受到社會的關愛與服務，但警力有限，民力無窮，因此若能結合慈善團體的資源與人力，讓這份愛傳遞到轄區每個角落，將對所有特殊境遇家庭有更大的幫助，尤其在這中秋佳節家家戶戶團聚的日子，更是別具意義。