來自印度哲蚌寺的藏傳佛教喇嘛昂望嘉措，因看見雲林家扶想盡辦法為孩子們籌措助學金，內心大受感動，13日捐贈1萬元助學金，並準備月餅與大家分享，希望把愛傳給更多人，一起歡度中秋佳節。

雲林家扶主任廖志文表示，昂望嘉措是位佛學博士，來到台灣暫居台中弘揚佛法，曾到過台北、台南、屏東，之前完全不知道有「雲林」這個地方，也不知道「雲林家扶中心」。

後來昂望嘉措經常聽到雲林家扶為經濟不好家庭提供物資，也為學生們籌措助學金，為受虐孩子安排寄養家庭，令他深深感動，觸動他前來探索雲林的念頭。

昂望嘉措說，來台灣已經有8年多，也數度回到印度，5年前曾來過雲林，對民間性質的雲林家扶致力社會救助印象深刻，為數百名學生籌措助學金，更讓他覺得是「不可能的任務」，但雲林家扶中心卻想盡辦法做到了，實在令人敬佩。

因應中秋節來到，昂望嘉措特別準備加持過的月餅，分送給雲林家扶社工們，他說因為有家扶社工們的努力，號召有愛心的人，並將愛心分享給需要的人，帶動了社會的力量，讓台灣更溫暖、充滿光明。