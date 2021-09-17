34歲的小昌（化名）因染毒入獄，家人氣得與他斷絕關係，出獄後的他成為街友，新北市社會局協助將他安置於新北市街友中途之家「社會重建中心」，在就輔員及社工輔導下找到工作自食其力，並回到中途之家分享心路歷程，旺旺集團仕招社會福利慈善事業基金會也特別致贈秋節紅包鼓勵，讓小昌備感溫馨。

新北市街友中途之家表示，仕招社會福利慈善事業基金會每年三節都會發放紅包給中心街友，小昌雖已租屋自立，但列為追縱個案，針對少數離院者，中心還是會幫他們申請紅包，順便家訪探視持續關心其近況。

新北市街友中途之家中秋節前夕向旺旺集團申請紅包給小昌，讓小昌溫暖過中秋。（新北市街友中途之家提供）

新北市街友中途之家說，沉迷網路世界的小昌，從小就與父母相處不睦，原在餐廳擔任服務生的他，透過網路結交到沾毒的女友，小昌不敵誘惑也跟著吸毒，家人得知後氣到要與他斷絕關係，當時的小昌認為，只需要朋友及毒品陪伴，根本不需要家人，憤而離家外出租屋。

小昌一次吸毒時遭警查獲，被判入獄4個月，出獄後的他想尋求協助，才發現親友們早對他失望透頂，孑然一身的他便開始流浪街頭，後新北市社會局介入，去年8月將他轉介至新北市街友中途之家-社會重建中心安置。

小昌一開始不願透露早期荒唐的經歷，經社工不斷開導關心後才慢慢敞開心房，願意積極面對問題、解決問題，為自己負責，在就輔員及社工支持及鼓勵，去年9月他開始在食品工廠擔任作業員，生活漸漸步上軌道，去年底便在外租屋自立至今。

今年5月全台疫情進入三級警戒前，中心舉辦了小型座談會，邀請小昌分享就業及在外租屋自立的心路歷程，小昌鼓勵其他街友，即便處於人生低谷，也要勇敢面對，「人生再糟也不過如此，持續前進，就能創造屬於自己的全新人生」。

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