福池關懷協會號召企業、社團，在中秋前夕捐贈月餅給學童。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣福池關懷協會長郭皇志號召企業、社團與善心人士，在端午節前夕一同捐出250盒的月餅，17日上午縣長翁章梁親自參與活動，希望將溫暖的愛送給民雄地區4校的弱勢家庭孩童。

郭皇志說，福池關懷協會從一開始單純的讓小朋友「課後有事情做」的想法，一路到攜手社會局辦理社區弱勢兒少照顧據點，從人數5位到現在成長為50位，且服務的過程中，發現孩子有過動的、沒耐心的現象，協會從融合教育著手，讓家長和孩子互動可以改善，為社區關懷進一份心。

郭皇志說，已經連續3年在中秋前夕號召認捐月餅活動，希望讓社區內弱勢家庭孩子能感受到社會溫暖，也讓愛能一直傳遞下去。

翁章梁表示，福池關懷協會成立三年多，積極落實社會福利服務，目前結合社會局共同推動小衛星計畫、老幼共學、新住民據點等許多項目，為民雄地區帶來安定且穩定的力量，感謝協會在中秋節前特別號召各界善心及企業界人士捐贈月餅，提供弱勢家庭的孩童，期許未來能有更多的民間團體響應投入社會福利服務的行列，讓社會善的循環能夠持續下去並且發揚光大。

社會局代理局長張翠瑤指出，在疫情期間人與人連結減少下，還能讓愛不減反增，這次同時連結民雄鄉四所學校，民雄國中、民雄國小、福樂國小、興中國小弱勢家庭一嘗美味的蛋黃酥月餅，相當感謝協會的付出。