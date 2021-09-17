中秋佳節將至，今（17日）金山區長廖武輝代表市府及送餐單位一同致贈中秋禮盒及代餐予11位獨居長者。（金山區公所提供）

新北市金山區公所長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居長者送餐服務已邁入第5年，固定每周一至五由送餐單位志工派送午餐及晚餐，每年會針對不同的節慶，特別準備應景的禮品。中秋佳節將至，今（17日）金山區長廖武輝代表市府及送餐單位一同致贈中秋禮盒及代餐予11位獨居長者，期盼誠摯的關懷及誠心的問候，能讓金山區獨老感受到社會的愛與溫暖。

廖武輝表示，長者住在鄉下，小孩在外面打拚，越來越多長者獨自生活，藉由獨居長者送餐的方式，讓送餐志工與長者見面關心問候，成為長者的社會支持之一。今年中秋禮盒準備應景的中秋月餅、柚子、珍媽禮盒、天貝飲、天貝益菌調理包、水餃、牛奶等佳餚美食，讓長者們感受到滿滿的溫暖，一邊看著月兒圓圓，一邊嘴巴吃著甜甜，共同歡慶中秋節。

金山區永興里獨居長者賴先生今年81歲，因行動不便，又家住偏遠山區，非常感謝金山區公所媒合送餐服務，讓長者不用擔心吃飯及營養的問題，還為其設計合適的餐飲內容，使長者日常飲食更健康，去年賴老先生曾因未正常服藥造成身體不適，還好送餐人員及時發現迅速送醫，非常感謝公所的協助，對於公所貼心的關懷及幫助，內心感到十分溫暖。

金山區公所表示，金山區截至8月份65歲以上人口數為3700人，老年人口比率約17.7％，為防止獨居長者可能在家裡跌倒或未正常服用藥物致身體不適，特別協助長者於家中裝設平安鈴，另因送餐人員會到長者家裡送便當，如果發現長者身體不適，即可盡早通報公所並聯絡救護車送醫，讓長者安心，子女放心。