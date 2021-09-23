大突里里長謝章啟獲報後勇敢打開皮箱發現一塊祖先牌位，一查才知道原來失主在溪湖租屋走得匆忙，沒帶走整理好的皮箱，遭小偷光顧棄置路旁，所幸最後找回牌位，好讓祖先們能早日返家。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

路上紅包不能撿，但若發現皮箱你敢開嗎？彰化縣溪湖鎮大政三街與地政51巷路口旁，就出現一個神祕藍色皮箱，靜靜的躺在路旁將近一個月時間，附近居民都不敢靠近，大突里里長謝章啟獲報後勇敢打開皮箱發現一塊祖先牌位，一查才知道原來失主在溪湖租屋走得匆忙，沒帶走整理好的皮箱，遭小偷光顧棄置路旁，所幸最後找回牌位，好讓祖先們能早日返家。

謝章啟表示，附近居民議論紛紛，因為民間相傳不能隨便撿路邊的皮包、紅包、更何況是這麼大的皮箱，根本沒人敢開，且現在詐騙集團盛行，也擔心會遭人詐騙，因此這只皮箱就一直躺在路旁沒人敢動，只好拜託公所、戶政一牌位上的名字找到失主。

他說，失主來自埔心在溪湖租房，租約到期後走得匆忙，沒有帶走這只藍色皮箱，後來該空屋遭小偷光顧偷走皮箱，小偷可能在路旁「驗貨」時翻到祖先牌位，嚇了一跳就隨便棄置，才讓這只皮箱流浪在街頭。

謝章啟說，他到處打聽都沒有人遺失牌位，照理說若民眾遺失應該會很著急才對，因此才會請公所、戶政單位協尋希望能找到失主，所幸最後有找到，也讓祖先牌位回到子孫手上，也算是功德一件，但擔任里長這麼久，還是第一次遇到這種事情，算是相當難得的經驗。