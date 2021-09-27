大雅區中清路四段和中清東路旁大排出現大批死魚，環保局人員前往採樣檢測。（環保局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區中清路四段和中清東路旁大排，27日出現大批死魚，環保局獲報後前往採樣，不排除上游住宅區生活汙水短暫排放，加上該區段河道基流量水量極低，造成瞬間溶氧太低，導致魚群死亡。

環保局表示，現場水位極低且水流緩慢，明溝處水質透明外觀無異常，經現場採水樣檢測，結果 pH7.78、水溫32.3℃、溶氧(DO)8.75mg／L、COD＜20 mg／L，另重金屬及氰化物經快篩檢測均無異常。

稽查人員往上游追查汙染源，發現上游水路為農業區及零星住宅生活汙水匯集水路，採樣檢驗水質檢結果pH8.55、水溫33.6℃、溶氧(DO)12.4mg／L，另重金屬及氰化物經快篩檢測也均無異常。

環保局指出，不排除是上游住宅區生活汙水短暫排放，加上該區段河道基流量水量極低，造成瞬間溶氧太低才導致魚群死亡，後續將通知河川權責機關盡速清理死魚，並持續不定期派員巡查，倘有查獲相關違規事證，將依法辦理。