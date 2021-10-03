副總統賴清德昨（2）日應哈佛大學臺灣學生會之邀發表演說，強調要讓臺灣早日進入「與病毒共存」的新常態生活。不過，衛福部長陳時中9月才說，「與病毒共存」只能說是心理建設，但行政會以「清零」為目標來做。

在9月20日中秋節4天連假，車流人流、聚會聚餐都明顯變多，民眾期盼盡快恢復民生活動。陳時中於9月26日表示，措施放寬一定是先國內再邊境，但口罩還是希望戴著。

陳時中還說，國內防疫「與病毒共存」只能說是心理建設，但行政會以「清零」為目標來做。

不過，副總統賴清德2日在演講中指出，全世界的防疫大作戰尚未結束，在黎明前關鍵時刻，臺灣將全力加速提高疫苗覆蓋率，達成群體免疫後，再逐步放寬防疫措施，同時儘速引入治療藥物，持續進行制度檢討，提高醫療量能，讓臺灣早日進入「與病毒共存」的新常態生活，成為防疫韌性的國家。

賴清德說，「臺灣模式」獲得舉世關注，並列舉在整個防疫過程中，政府幾個重要的防疫作為，包括：超前部署、快速回應謹慎行動、公開透明、智慧防疫、整合政府與民間資源共同防疫、民主治理等等。

因此，他強調，臺灣將全力加速提高疫苗覆蓋率，讓臺灣早日進入「與病毒共存」的新常態生活，成為防疫韌性的國家。