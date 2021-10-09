台北市議員徐巧芯被民進黨立委王定宇批評面對大陸卑躬屈膝，徐巧芯今天在臉書列出件王定宇兩件過去的事蹟回嗆表示，王定宇真的如他所說對這麼「勇」嗎？

徐巧芯9日在臉書發文表示，王定宇臉書批評她「對中共卑躬屈膝」，指他每天在臉書上抹紅別人，大家早就見怪不怪，但她是不知道他對房東平常是卑躬屈膝，還是趾高氣昂？但王定宇真的如他所說對中共這麼「勇」嗎？過往的歷史會說話。

徐巧芯舉兩例表示，2005年，連戰出訪大陸，王定宇跟一堆人跑到機場鬧事，現場雞蛋、棍棒齊發，這種暴力行為被形容成國恥，而且打的是自己台灣人。2008年，大陸海協會副會長張銘清來台交流，王定宇在對方離開孔廟前率眾包圍，並且把張銘清推倒在地，造成傷害，但事後卻敢做不敢當，聲稱是對方自己「被樹根絆倒」。可是現場地勢平坦根本沒樹根，謊言不攻自破，最後被判刑4個月。而且一開始他聲稱「不排除直接入獄」，最後還是沒膽識的繳了罰金12.2萬。

徐巧芯指出，王定宇還是那個王定宇，只是從以往烙人鬧事的行為，改成透過網路抹紅酸言酸語罷了。這種暴力政客，打台灣人很會、很敢，但對大陸官員施暴卻不敢承認，漫天扯謊的人，到底憑什麼說別人卑躬屈膝？

徐巧芯酸說，王定宇是立法委員，我們對中共表示「不卑恭屈膝」最簡單的方法，就是修法把募兵制改回徵兵制。中華民國可以學習以色列，女生也當兵、全民皆兵，用行動證明勇氣，不要打嘴砲，我願意，你呢？