藝人「洗菜」（王宇君）出道時憑著白皙的肌膚與甜美臉蛋而受人矚目，還因外型酷似哈薩克著名女子排球選手莎賓娜，因此也被封為「台版莎賓娜」。從讀書時期就熱愛打籃球的她，近日在個人IG上曬出一系列私下打籃球的照片，沒想到意外引起網友熱烈討論。

洗菜昨（12）日在個人IG上PO文表示「可以看到海的籃球場，夢幻的分不清是汗水還是鹽水，只是說投歪的話可能就是籃球要多準備幾顆，真的好美，我說最後一張」。在一系列打籃球的照片中，只見她單手拿著籃球，身上僅穿著紅色的綁帶比基尼及運動短褲，大秀纖細又修長的美腿及火辣好身材。但沒想到最後一張竟是她眼睛只張一半的照片，讓網友忍不住留言「邪心（諧星）的概念」、「真的……好…..美」、「那個眼神」、「好喜歡第二張有被正到，話說菜真是沒形象欸」、「也太無神」、「洗菜在辣什麽，噴鼻血」、「最後一張照片美到美叮美噹」、「辣菜」，吸引超過4萬人按讚。

事實上，過去就曾被網友封為「籃球正妹」的洗菜，近期因在體育實境節目《全明星運動會》第二季中擔任固定班底而打開知名度，自然又不做作的個性使她圈粉無數，加上她除了會打籃球外，還曾在網路上改編多首知名夯曲，受到大批粉絲的喜愛，使她人氣持續攀升，IG吸引超過34萬人按讚。