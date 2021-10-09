羅時豐（左）與富邦悍將教練黃甘霖。（富邦悍將提供）

富邦悍將周末進行年度最盛大的音樂主題日「富邦證券G!POP流行音樂節」，9日賽後吳卓源、陳芳語先後開唱，壓軸登場的「國民姑丈」羅時豐還與教練黃甘霖合唱，他說：「他唱得很好，應該有受到別人的調教，唱歌特別有感情、有氣氛。」

吳卓源與陳芳語各自帶來2首歌曲，雙姝也一起合唱《愛你》，結束後輪到羅時豐壓軸登場，接連帶來《歡喜來恰恰》、《細妹按靚》、《是不是老了》3首膾炙人口的歌曲，還與現場球迷一起合唱招牌廣告歌，讓現場好不熱鬧。

最後羅時豐與教練黃甘霖合唱《茫茫到深更》，他誇讚黃甘霖唱的很好，「他應該有受到別人的調教，唱歌特別有感情、有氣氛。能夠與他合唱很有榮幸，也久仰大名，因為這個名字深入人心，這是種緣份，居然能跟甘霖老師一起合唱。」

談到第一次來球場開唱，羅時豐就被綠油油的棒球草皮吸引，他說：「昨天賽後有先來彩排，當時燈光比較明亮，看到綠油油的草皮，秋高氣爽的，真是太棒了，如果來躺在球場中央不知道多舒服。這次沒機會走下來，下次看有沒有機會來開球。」

羅時豐自曝自己過去曾是明星棒球隊的第一代成員，位置是投手，他開玩笑說因為自己有捐了點錢，所以才能站上投手丘，但後來因為工作忙碌，加上怕曬太陽，所以只跟球隊練了2次就沒去了。

這次來球場開唱，羅時豐也與現場球迷一起唱起招牌廣告歌，他說：「這種體驗難能可貴，真的很感謝這個廣告，如果沒有這廣告現在很多年輕朋友不認識我，曾經有一次去日本，坐電梯下來有日本人看到我直喊「斯斯、斯斯」，又合照，真的很有趣。」